В Киеве возник громкий скандал в одной из школ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, в одном из учебных заведений столицы учительницу обвиняют в систематических издевательствах над школьниками.

Киевлянин Геннадий Горский рассказал, что в гимназии № 117, которая находится на улице Лютеранской, 10, учительница иностранной литературы отличается крайне непедагогичным поведением.

В частности, по словам мужчины, учительница устроила скандал из-за принесенного ученицей 5-го класса букетика сухих цветов. Он также выложил в сеть аудио, на котором можно услышать разгневанную учительницу.

"На первой аудиозаписи зафиксировано почти 15 минут непрерывного жестокого обращения с ребенком... Отличница образования кричит, издевается, оскорбляет, унижает, травит пятиклассницу и пытается натравить на ребенка всех присутствующих одноклассников... А в начале ролика - 30 секунд обзывательств и издевательство над ребенком и, почему-то ее мамой... За то, что ребенок принес учительнице букетик сухих цветов (собранный и скомпонованный собственноручно)", - рассказал Геннадий.

Он отметил, что учительница, о которой идет речь, является "легендой" гимназии. При этом, по его словам, все уже привыкли, что "жаловаться на нее бесполезно".

Также он заявил, что в школе учительницу считают жестокой, тираничной и самовлюбленной. А то, что на нее никто не жалуется, автор публикации объясняет "качественными знаниями", которые дает педагог.

"Да, издевается над детьми, жестоко с ними обращается, оскорбляет их, но "... зато дает очень сильные знания...". На самом деле - нет. Даже близко", - добавил он.

Напомним, учительница избила ученика на глазах у всего класса: коллеги раскрыли, что произошло "на самом деле".

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.