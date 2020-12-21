Погода підготувала українцям сюрприз на січень 2021 року

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в перший місяць 2021 року погода буде морозною і сніжною. Він також додав, що в останній декаді січня можливе зниження температури до -22 градусів.

Таким прогнозом він поділився в коментарі для Обозреватель.

Горбань додав, що сніг може пройти 16, 18, 21, 22 і 30 січня. При цьому синоптик уточнив, що робив розрахунок для регіону Київ. Також він зазначає, що хвиля істотного похолодання очікується з 22 по 27 січня.

З 5 по 12 січня почнеться період незначного потепління. За прогнозами Горбаня, повітря в ці дні може прогріватися до +2 градусів. 5 і 10 січня можливий сніг з дощем, 8 січня – дощ.

З 13 по 15 січня температура знизиться на 1-2 градуси і встановиться поблизу 0 градусів. 13 січня можливий сніг з дощем.

З 16 по 31 січня температура буде щодня знижуватися в середньому на 1-1,5 градуса. Вдень 21 січня очікується 11 градусів морозу, вночі – до -17 градусів.

Раніше ми попереджали, що морози до -14 вдарять по Україні з новою силою.

Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.

Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом.

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