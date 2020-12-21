Погода уготовила украинцам сюрприз на январь 2021 года

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в первый месяц 2021 года погода будет морозной и снежной. Он также добавил, что в последней декаде января возможно понижение температуры до -22 градусов.

Таким прогнозом он поделился в комментарии для Обозревателя.

Горбань добавил, что снег может пройти 16, 18, 21, 22 и 30 января. При это синоптик уточнил, что делал расчет для региона Киев. Также он отмечает, что волна существенного похолодания ожидается с 22 по 27 января.

С 5 по 12 января начнется период незначительного потепления. По прогнозам Горбаня, воздух в эти дни может прогреваться до +2 градусов. 5 и 10 января возможен снег с дождем, 8 января – дождь.

С 13 по 15 января температура понизится на 1-2 градуса и установится вблизи 0 градусов. 13 января возможен снег с дождем.

С 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Днем 21 января ожидается 11 градусов мороза, ночью – до -17 градусов.

Ранее мы предупреждали, что морозы до -14 ударят по Украине с новой силой.

Больше всех не повезет жителям восточных регионов, где столбики термометров ночью опустятся до -10..-14 градусов.

Суровое похолодание, по прогнозам синоптиков, ожидается с 21 по 25 декабря. На западе, в центре и юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

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