Динаміка не йде на спад

У Києві за добу підтвердилось 851 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що за добу від ускладенень, викликаних коронавірусом, померли 10 людей.

Також у КМДА назвали райони столиці, де зафіксовано найбільше випадків зараження вірусом. Так, "лідером" став Дарницький район – тут за добу підтвердилось 305 випадків. У Дніпровському районі за добу виявили 180 випадків, а в Оболонському районі – 107 випадків.

Також зазначається, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнтів.

"У стаціонарах лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Одужали за минулу добу 188 людей", - йдеться в повідомленні КМДА.

Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві налічується вже 108 055. Коронавірус подолав 37461 мешканець столиці. За весь час епідемії від коронавірусу померли 1854 киян.

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