У Києві за добу підтвердилось 851 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що за добу від ускладенень, викликаних коронавірусом, померли 10 людей.

Також у КМДА назвали райони столиці, де зафіксовано найбільше випадків зараження вірусом. Так, "лідером" став Дарницький район – тут за добу підтвердилось 305 випадків. У Дніпровському районі за добу виявили 180 випадків, а в Оболонському районі – 107 випадків.

Також зазначається, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 102 пацієнтів.

Популярні новини зараз

Сильний вибух сколихнув Київ, терміново злетілися спецслужби: перші подробиці

Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."

Зірка "Дизель Шоу" несподівано опинився в інвалідному візку, що сталося: "Відпочинок закінчився..."

Дружина Олега Винника вийшла з тіні чоловіка і звела з розуму витонченою фігурою в латексі: "Квітка Таюне"
Показати ще

коронавірус, лікарня, швидка допомога

"У стаціонарах лікуються 1875 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 1220 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1344 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих. Одужали за минулу добу 188 людей", - йдеться в повідомленні КМДА.

Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві налічується вже 108 055. Коронавірус подолав 37461 мешканець столиці. За весь час епідемії від коронавірусу померли 1854 киян.

коронавірус, лікарня, швидка допомога

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України змінив своє рішення з приводу того, до якого часу зможуть працювати кафе і ресторани у новорічну ніч. Зокрема, тепер закладам дозволено працювати до сьомої години ранку в новорічну ніч.

Нагадаємо, у Києві розповіли, як і до якого часу працюватимуть новорічні локації: "тільки за умови...".

Раніше Politeka писала, що українці змушені зустрічати Новий 2021 рік у жорстких умовах через епідемію китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.