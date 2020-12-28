В Киеве за сутки подтвердилось 851 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек.

Также В КГГА назвали районы столицы, где зафиксировано больше всего случаев заражения вирусом. Так, "лидером" стал Дарницкий район – здесь за сутки подтвердилось 305 случаев. В Днепровском районе за сутки выявили 180 случаев, а в Оболонском районе – 107 случаев.

Также отмечается, что за сутки в больницы столицы госпитализировали 102 пациентов.

"В стационарах лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении КГГА.

В общем подтвержденных случаев заболевания в Киеве насчитывается уже 108 055. Коронавирус преодолел 37461 житель столицы. За все время эпидемии от коронавируса умерли 1854 киевлян.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины изменил свое решение по поводу того, до какого времени смогут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь. В частности, теперь заведениям разрешено работать в ночь с 31 декабря на 1 января до семи часов утра. Изначально планировалось, что кафе и ресторанам разрешат работать только до 01.00.

Напомним, в Киеве рассказали, как и до какого времени будут работать новогодние локации: "только при условии...".

Раньше Politeka писала, что украинцы вынуждены встречать Новый 2021 год в жестких условиях из-за эпидемии китайского вируса.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.