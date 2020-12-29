За добу - майже тисяча нових випадків

У Києві протягом минулої доби, 28 грудня, було підтверджено ще майде тисячу нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, мер Києва повідомив, що за минулу добу у столиці виявили 953 хворих на коронавірус.

Також зазначається, що за добу від ускладнень, викликаних ковідом, померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 1875 летальних випадків від вірусу.

За даними Кличка, підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці налічується вже понад 109 тисяч.

За добу захворіло 542 жінки, 350 чоловіків та 61 дитина.

Також у столиці захворів 31 медик.

До київських лікарень протягом доби госпіталізували 57 пацієнтів. Інші лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко також повідомив, що одужали за добу 556 людей, а всього коронавірус подолали 38 017 мешканців столиці.

Найнебезпечнішим районом протягом останньої доби виявився Дарницький. Тут було підтверджено 287 випадків зараження, у Дніпровському – 141. Ще 107 випадків зафіксували в Святошинському районі.

"Вірус не відступив. Не нехтуйте своїм здоров’ям! Бережіть себе", - закликав Кличко.

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