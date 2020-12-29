За сутки - почти тысяча новых случаев

В Киеве за прошедшие сутки, 28 декабря, было подтверждено еще почти тысячу новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, мэр Киева сообщил, что за минувшие сутки в столице обнаружили 953 больных коронавирусом.

Также отмечается, что за сутки от осложнений, вызванных ковидом, умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 1875 летальных исходов от вируса.

По данным Кличко, подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице насчитывается уже более 109 тысяч.

За сутки заболело 542 женщины, 350 мужчин и 61 ребенок.

Также в столице заболел 31 медик.

В киевские больницы в течение суток госпитализировали 57 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко также сообщил, что выздоровели за сутки 556 человек, а всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Самым опасным районом в течение последних суток оказался Дарницкий. Здесь было подтверждено 287 случаев заражения, в Днепровском – 141. Еще 107 случаев зафиксировали в Святошинском районе.

"Вирус не отступил. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя", - призвал Кличко.

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