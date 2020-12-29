У Києві вирішили не підвищувати вартість проїзду, про необхідність чого раніше заявляли перевізники
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".
Так, у Київській міській раді заявили, що очікуваного підвищення вартості проїзду в громадському транспорті не буде.
Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко уточнив, що принаймні в першому кварталі 2021 року ціна на квиток у громадському транспорті залишиться сталою.
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Втім, за його словами, надалі у столиці можуть підвищити вартість проїзду.
За словами Бондаренка, в компаніях, які займаються перевезенням пасажирів у столиці, теж повідомили про можливе зростання тарифів.
"Остаточне рішення ще не прийнято, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 гривень. Пояснюється з боку перевізників досить просто - перше, реально є зменшення пасажиропотоку по цих маршрутах, друге - з січня збільшується мінімальна заробітна плата, відповідно, це позначиться на вартості проїзду", - розповів Бондаренко.
Раніше повідомлялось, що після локдауну перевізники збираються підвищити вартість проїзду до 10-12 гривень, а поки вони оптимізують міські маршрути, щоб пасажири не пересіли на інші види транспорту. За оцінками експертів, подорожчання буде в лютому або березні.
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