У Києві вирішили не підвищувати вартість проїзду, про необхідність чого раніше заявляли перевізники

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, у Київській міській раді заявили, що очікуваного підвищення вартості проїзду в громадському транспорті не буде.

Заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко уточнив, що принаймні в першому кварталі 2021 року ціна на квиток у громадському транспорті залишиться сталою.

Втім, за його словами, надалі у столиці можуть підвищити вартість проїзду.

За словами Бондаренка, в компаніях, які займаються перевезенням пасажирів у столиці, теж повідомили про можливе зростання тарифів.

"Остаточне рішення ще не прийнято, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 гривень. Пояснюється з боку перевізників досить просто - перше, реально є зменшення пасажиропотоку по цих маршрутах, друге - з січня збільшується мінімальна заробітна плата, відповідно, це позначиться на вартості проїзду", - розповів Бондаренко.

Раніше повідомлялось, що після локдауну перевізники збираються підвищити вартість проїзду до 10-12 гривень, а поки вони оптимізують міські маршрути, щоб пасажири не пересіли на інші види транспорту. За оцінками експертів, подорожчання буде в лютому або березні.

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