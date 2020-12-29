В Киеве решили не повышать стоимость проезда, о необходимости чего ранее заявляли перевозчики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев LIVE".

Так, в Киевском городском совете заявили, что ожидаемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте не будет.

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко уточнил, что по крайней мере в первом квартале 2021 года цена на билет в общественном транспорте останется прежней.

Впрочем, по его словам, в дальнейшем в столице могут повысить стоимость проезда.

По словам Бондаренко, в компаниях, которые занимаются перевозкой пассажиров в столице, тоже сообщили о возможном росте тарифов.

"Окончательное решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 гривен. Объясняется со стороны перевозчиков достаточно просто - первое, реально есть уменьшение пассажиропотока по этим маршрутам, второе - с января увеличивается минимальная заработная плата, соответственно, это скажется на стоимости проезда", - рассказал Бондаренко.

Ранее сообщалось, что после локдауна перевозчики собираются повысить стоимость проезда до 10-12 гривен, а пока они оптимизируют городские маршруты, чтобы пассажиры не пересели на другие виды транспорта. По оценкам экспертов, подорожание будет в феврале или марте.

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