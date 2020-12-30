Тарифи підвищать вже з нового року

З нового року на киян чекає підвищення тарифів на холодну воду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт водоканалу.

Так, вже з 1 січня на жителів столиці чекає подорожчання на послугу холодної води.

Відомо, що в середньому тариф підскочить приблизно на 15-20%. У Києві тариф складатиме 14,74 грн за водопостачання та 12,61 грн за один куб за водовідведення.

Так, у водоканалі наголосили, що нові тарифи на відповідні послуги буде підвищено з початку 2021 року.

"Встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів м. Києва в розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них: 14,74 грн (у т. ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання; 12,61 грн (у т. ч ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення", - йдеться в повідомленні водоканалу.

У водоканалі наголосили, що розрахунки планованих тарифів на наступний рік було проведено на підставі і виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та постанов національного регулятора.

Зміна тарифів чекає не тільки на киян, а і на жителів інших міст - Одеси, Дніпра, Харкова, Львова, Запоріжжя та більшості інших обласних центрів. Також прописані зміни в тарифах для деяких водоканалів в районних центрах - зокрема, це Біла Церква, Бровари, Ірпінь, Кривий Ріг, Умань і т.д.

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