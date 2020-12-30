Тарифы повысят уже с нового года

С нового года киевлян ждет повышение тарифов на холодную воду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт водоканала.

Так, уже с 1 января жителей столицы ждет подорожание на услугу холодной воды.

Известно, что в среднем тариф подскочит примерно на 15-20%. В Киеве тариф будет составлять 14,74 грн за водоснабжение и 12,61 грн за один куб за водоотведение.

Так, в Водоканале отметили, что новые тарифы на соответствующие услуги будут повышены с начала 2021 года.

"Установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них: 14,74 грн (в т. ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 грн (в т. ч НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотвод", - говорится в сообщении Водоканала.

В Водоканале отметили, что расчеты планируемых тарифов на следующий год были проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Изменение тарифов ждет не только киевлян, но и жителей других городов - Одессы, Днепра, Харькова, Львова, Запорожья и большинства других областных центров. Также прописаны изменения в тарифах для некоторых водоканалов в районных центрах - в частности, это Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и т.д.

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