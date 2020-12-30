Українка померла після анестезії в стоматологічному кабінеті Києва
Як передає Poltieka.net, нові подробиці справи повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.
Трагічний інцидент стався ще влітку 2018 року.
У стоматологічному центрі столиці померла 48-річна пацієнтка. Під час розслідування було встановлено, що після того, як лікар ввів жінці три ін'єкції препарату для місцевої анестезії, вона знепритомніла і у неї почалися судоми.
Причиною цього стала анафілактоїдна реакція.
"В даному випадку лікар повинен був негайно надати пацієнтці необхідну екстрену медичну допомогу, яка полягала у введенні необхідних медичних препаратів. Однак чоловік проводив серцево-легеневу реанімацію і штучне дихання, які були проведені з порушенням стандартів надання медичної допомоги, в результаті чого жінка померла", - йдеться в повідомленні.
Тепер стоматолога загрожує два роки позбавлення волі.
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