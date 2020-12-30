Українка померла після анестезії в стоматологічному кабінеті Києва



Як передає Poltieka.net, нові подробиці справи повідомили в прес-службі Національної поліції Києва.



Трагічний інцидент стався ще влітку 2018 року.



У стоматологічному центрі столиці померла 48-річна пацієнтка. Під час розслідування було встановлено, що після того, як лікар ввів жінці три ін'єкції препарату для місцевої анестезії, вона знепритомніла і у неї почалися судоми.

Причиною цього стала анафілактоїдна реакція.



"В даному випадку лікар повинен був негайно надати пацієнтці необхідну екстрену медичну допомогу, яка полягала у введенні необхідних медичних препаратів. Однак чоловік проводив серцево-легеневу реанімацію і штучне дихання, які були проведені з порушенням стандартів надання медичної допомоги, в результаті чого жінка померла", - йдеться в повідомленні.

Тепер стоматолога загрожує два роки позбавлення волі.



Раніше ми повідомляли, що в Харкові лікар відмовилася надягати маску, через що її оштрафували.

Інцидент стався в обласній стоматологічній поліклініці виникла перепалка-лікар працювала без захисної маски.

Жінка намагалася зробити дитині операцію і навіть після зауважень відмовилася надягати засіб захисту.

Мати пацієнта викликала поліцію і за фактом порушення був складений протокол.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.