Украинка умерла после анестезии в стоматологическом кабинете Киева



Как передает Poltieka.net, новые подробности дела сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.



Трагический инцидент произошел еще летом 2018 года.



В стоматологическом центре столицы умерла 48-летняя пациентка. Во время расследования было установлено, что после того, как врач ввел женщине три инъекции препарата для местной анестезии, она потеряла сознание и у нее начались судороги.

Причиной этому стала анафилактоидная реакция.



"В данном случае врач должен был немедленно оказать пациентке необходимую экстренную медицинскую помощь, которая заключалась во введении необходимых медицинских препаратов. Однако мужчина проводил сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание, которые были проведены с нарушением стандартов оказания медицинской помощи, в результате чего женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Теперь стоматологу грозит два года лишения свободы.



Ранее мы сообщали, что в Харькове врач отказалась надевать маску, из-за чего ее оштрафовали.

Инцидент произошел в областной стоматологической поликлинике возникла перепалка - врач работала без защитной маски.

Женщина пыталась сделать ребенку операцию и даже после замечаний отказалась надевать средство защиты.

Мать пациента вызвала полицию и по факту нарушения был составлен протокол.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.