Київ опинився у трійці "лідерів" за кількістю нових випадків коронавірусу, підтверджених протягом доби
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Так, протягом минулої доби, 3 січня, в Україні було підтверджено 4 158 нових випадків зараження коронавірусом.
За даними МОЗ, за добу з ковідом було госпіталізовано 1 526 осіб. Також було зафіксовано 73 летальних випадки. Одужало протягом доби 4 693 людини.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків хвороби була зареєстрована у Запорізькій області (528), у Києві (504), у Львівській області (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
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Що ж стосується ситуації у столиці, за даними КМДА, найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 192, у Дніпровському – 84 та в Солом‘янському районі – 51 випадок.
Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві налічується вже 113 523. Коронавірус подолали 40 354 мешканці. За період пандемії вірус забрав життя 1977 киян.
Протягом минулої доби, 3 січня, до лікарень столиці госпіталізували 44 пацієнтів. Одужали за минулу добу у Києві 120 людей.
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