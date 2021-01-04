Киев оказался в тройке "лидеров" по количеству новых случаев коронавируса, подтвержденных в течение суток

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так, за прошедшие сутки, 3 января, в Украине было подтверждено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным МОЗ, за сутки с ковидом были госпитализированы 1 526 человек. Также было зафиксировано 73 летальных случая. Выздоровело в течение суток 4 693 человека.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев болезни было зарегистрировано в Запорожской области (528), в Киеве (504), во Львовской области (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Что же касается ситуации в столице, по данным КГГА, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 51 случай.

В общем подтвержденных случаев заболевания в Киеве насчитывается уже 113 523. Коронавирус преодолели 40 354 жители. За период пандемии вирус унес жизни 1977 киевлян.

За прошедшие сутки, 3 января, в больницы столицы госпитализировали 44 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки в Киеве 120 человек.

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