Киев оказался в тройке "лидеров" по количеству новых случаев коронавируса, подтвержденных в течение суток
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Так, за прошедшие сутки, 3 января, в Украине было подтверждено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом.
По данным МОЗ, за сутки с ковидом были госпитализированы 1 526 человек. Также было зафиксировано 73 летальных случая. Выздоровело в течение суток 4 693 человека.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев болезни было зарегистрировано в Запорожской области (528), в Киеве (504), во Львовской области (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Опухший Потап страстно прижался к Насте Каменских в неглиже, забыв о приличиях: "Капец, зачем так мужа напоила?"
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
Как 90-летний Чапкис из "Танців з зірками" выглядел в молодости, фото красавчика: "Ого, какой..."
Ушел из жизни легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов: "Через несколько часов после дня рождения..."
Что же касается ситуации в столице, по данным КГГА, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 192, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 51 случай.
В общем подтвержденных случаев заболевания в Киеве насчитывается уже 113 523. Коронавирус преодолели 40 354 жители. За период пандемии вирус унес жизни 1977 киевлян.
За прошедшие сутки, 3 января, в больницы столицы госпитализировали 44 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки в Киеве 120 человек.
Напомним, в Киеве рассказали, как и до какого времени будут работать новогодние локации: "только при условии...".
Ранее Politeka писала, что украинцы вынуждены встречать Новый 2021 год в жестких условиях из-за эпидемии китайского вируса.
Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.