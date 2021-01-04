У Києві під час локдауна в супермаркетах не будуть продавати низку товарів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Американської торгової палати в Україні.
Так, під час локдауна супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного попиту. Такі заборони в Американській торговельній палаті вважають обмеженням прав споживачів.
Як відомо, українській уряд прийняв рішення про посилений карантин в період з 8 по 24 січня 2021 року. В цей час забороняється торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин.
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Слід зазначити, що інші товари все ж можна буде придбати, якщо замовити їх з адресною доставкою.
Тим часом у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію і інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання і т.д.
Поки що невідомо, як саме буде відбуватись заборона на продаж цих товарів - відповідні відділи або взагалі закриють, або ж за подібні речі неможливо буде розрахуватись на касі.
Як відомо, локдаун в Україні вводиться на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні. Попередньо в уряді анонсують, що продовжувати посилений карантин не стануть, однак напевно це поки невідомо - залежить від майбутньої ситуації з вірусом.
Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.
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