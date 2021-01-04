В Киеве во время локдауна в супермаркетах не будут продавать ряд товаров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Американской торговой палаты в Украине.

Так, во время локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. Такие запреты в Американской торговой палате считают ограничением прав потребителей.

Как известно, украинское правительство приняло решение об усиленном карантине в период с 8 по 24 января 2021 года. В это время запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

Следует отметить, что другие товары все же можно будет приобрести, если заказать их с адресной доставкой.

Тем временем в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного спроса: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения и т.д.

Пока что неизвестно, как именно будет происходить запрет на продажу этих товаров - соответствующие отделы или вообще закроют, или же за подобные вещи невозможно будет рассчитаться на кассе.

Как известно, локдаун в Украине вводится на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Предварительно в правительстве анонсируют, что продлевать ужесточенный карантин не станут, однако наверняка это пока неизвестно - зависит от грядущей ситуации с вирусом.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

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Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.