У Києві за добу підтвердився 846 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Мер Києва повідомив, що за добу у місті від коронавірусу померли 26 людей. Усього за весь час епідемії вірус забрав життя 2003 киян.

Також Кличко повідомив, що підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 114 369.

За словами Кличка, у столиці за добу захворіли 33 медика.

Протягом 4 січня до лікарень столиці госпіталізували 70 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем медиків.

У пресслужбі мера столиці наголосили, що одужали за минулу добу, 4 січня, 839 людей. Усього коронавірус подолали 40 921 киянин.

Відомо також про трійку районів-"лідерів" за кількістю нових випадків зараження.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 154, у Дніпровському — 125. Та в Солом'янському районі — 104 випадків", - йдеться в повідомленні.

Кличко закликав киян берегти себе та з відповідальністю ставитись до свого здоров'я.

"Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил! Бережіть себе!" - звернувся він до жителів столиці.

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