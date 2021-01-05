В Киеве за сутки подтвердился 846 новый случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Мэр Киева сообщил, что за сутки в городе от коронавируса умерли 26 человека. Всего за все время эпидемии вирус унес жизни 2003 киевлян.

Также Кличко сообщил, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 114 369.

Кроме того, по словам Кличко, в столице за сутки заболели 33 медика.

В течение 4 января в больницы столицы госпитализировали 70 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем медиков.

В пресс-службе мэра столицы отметили, что выздоровели за минувшие сутки, 4 января, 839 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 киевлян.

Известно также о тройке районов-"лидеров" по количеству новых случаев заражения.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 154, в Днепровском — 125. И в Соломенском районе — 104 случая", - говорится в сообщении.

Кличко призвал киевлян беречь себя и с ответственностью относиться к своему здоровью.

"Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя!" - обратился он к жителям столицы.

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