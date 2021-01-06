З 8 січня до 25 січня в Києві діятиме локдаун через епідемію коронавірусу

Як передають у міській держадміністрації, закривають кафе, ресторани, ТРЦ, Спортзали, басейни. Також заборонять проведення концертів, роботу ковзанок та інших святкових атракціонів.

На 16 днів забороняється прийом відвідувачів в ресторанах, кафе і барах. Заклади громадського харчування зможуть працювати на винос і доставляти їжу додому.

Також під забороною непродовольчі магазини, ТЦ (тільки доставка), робота непродовольчих ринків і ярмарків.

Забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Закриваються спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Заборона не стосується спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів.

Буде зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо.

Громадський транспорт-трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – працюватимуть, однак інтервал руху може бути змінений.

Нагадаємо, що 9 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України визначив дати для посилених правил карантину. Суворі обмеження триватимуть з 00:00 8 січня по 00: 00 25 січня 2021 року (тобто, з 8 по 24 січня включно).

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.