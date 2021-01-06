С 8 января до 25 января в Киеве будет действовать локдаун из-за эпидемии коронавируса

Как сообщили в городской госадминистрации, закрывают кафе, рестораны, ТРЦ, спортзалы, бассейны. Также запретят проведение концертов, работу катков и других праздничных аттракционов.

На 16 дней запрещается прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять еду домой.

Также под запретом непродовольственные магазины, ТЦ (только доставка), работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Закрываются спортивные залы, фитнес-центры, бассейны. Запрет не касается спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров.

Будет остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – будет работать, однако интервал движения может быть изменен.

Напомним, что 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины определил даты для ужесточенных правил карантина. Строгие ограничения продлятся с 00:00 8 января по 00:00 25 января 2021 года (то есть, с 8 по 24 января включительно).

Напомним об ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в МОЗ сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.