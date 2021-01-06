Жорсткий карантин з обмеженнями триватиме з 8 по 24 січня 2021 року
З цього приводу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив заяву. Він повідомив, що МОЗ проти перенесення локдауну, а тим більше його скасування.
Про це міністр заявив під час щоденного брифінгу.
"МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксуються близько 5-7 тисяч випадків коронавірусу. Щодня помирає близько 200 осіб", - сказав глава відомства.
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Степанов зазначив, що Міністерство заздалегідь попередило про жорсткий карантин в Україні. За його словами, бізнес готовий до карантину.
"Після новорічних свят у нас буде зростання числа випадків коронавірусу. Як наслідок, це буде збільшувати навантаження на нашу систему", - додав міністр.
Нагадаємо, що станом на ранок середи, 6 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 090 496 випадків коронавірусної інфекції. З них 6 911 – виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіло 203 дитини і 406 медпрацівників.
Від COVID-19 у країні померло вже 19 357 осіб (+228 за добу), а 761 898 пацієнтів (+14 490 за добу) повністю перемогли хворобу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.
Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву.
Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.