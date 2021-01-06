Жесткий карантин с ограничениями будет длиться с 8 по 24 января 2021 года

По этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление. Он сообщил, что Минздрав против переноса локдауна, а тем более его отмены.

Об этом министр заявил во время ежедневного брифинга.

"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.

"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 19 357 человек (+228 за сутки), а 761 898 пациентов (+14 490 за сутки) полностью победили болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Напомним об ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в МОЗ сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.