Жесткий карантин с ограничениями будет длиться с 8 по 24 января 2021 года
По этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление. Он сообщил, что Минздрав против переноса локдауна, а тем более его отмены.
Об этом министр заявил во время ежедневного брифинга.
"Минздрав против переноса карантина, против его отмены. Хочу напомнить, что у нас фиксируются около 5-7 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно умирает около 200 человек", - сказал глава ведомства.
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Степанов отметил, что министерство заранее предупредило о жестком карантине в Украине. По его словам, бизнес готов к карантину.
"После новогодних праздников у нас будет рост числа случаев коронавируса. Как следствие, это будет увеличивать нагрузку на нашу систему", - добавил министр.
Напомним, что по состоянию на утро среды, 6 января, в Украине официально подтверждено 1 090 496 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 911 – обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 19 357 человек (+228 за сутки), а 761 898 пациентов (+14 490 за сутки) полностью победили болезнь.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Напомним об ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в МОЗ сделали срочное заявление.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.