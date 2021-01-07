У Києві протягом минулої доби, 6 січня, підтвердився 731 новий випадок коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

За даними мера столиці, протягом доби померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 19 людей. А загалом за весь період пандемії в столиці був підтверджений 2041 летальний випадок від вірусу.

Що ж стосується загальної цифри хворих, підтверджених випадків в Києві на сьогодні налічується вже 116 031.

За добу захворіли 415 жінок, 288 чоловіків та 28 дітей.

Також хвороба підтвердилась у 28 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів.

Одужали за добу 638 людей. Усього коронавірус подолали 42 210 мешканців столиці.

Відомо, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі Києва – 181, в Деснянському – 117,а, також в Дніпровському — 92 випадки.

"Дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе", - закликав Кличко.

Раніше повідомлялось, що жорсткий карантин з обмеженнями триватиме з 8 по 24 січня 2021 року. З цього приводу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив заяву. Він повідомив, що МОЗ проти перенесення локдауну, а тим більше його скасування.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.