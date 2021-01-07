В Киеве за прошедшие сутки, 6 января, подтвердился 731 новый случай коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

По данным мэра столицы, в течение суток умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 19 человек. А всего за весь период пандемии в столице был подтвержден 2041 летальный случай от вируса.

Что же касается общей цифры больных, подтвержденных случаев в Киеве на сегодня насчитывается уже 116 031.

За сутки заболели 415 женщин, 288 мужчин и 28 детей.

Также болезнь подтвердилась у 28 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы.

Известно, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе Киева – 181, в Деснянском – 117,а, также в Днепровском — 92 случая.

"Соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя", - призвал Кличко.

Ранее сообщалось, что жорсткий карантин с ограничениями продлится с 8 по 24 января 2021 года. По этому поводу министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление. Он сообщил, что МОЗ против переноса локдауна, а тем более его отмены.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в МОЗ сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.