Вже з п'ятниці - нові правила

У Києві вже з завтрашнього дня, 8 січня, почне діяти посилений карантин, який триватиме понад два тижні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Як відомо, під час локдауна в Києві, який триватиме до 24 січня, будуть заборонені масові заходи, закриються святкові локації. Також обмеження торкнуться сфери розваг, торгівлі і надання певних послуг.

Зокрема, протягом локдауна в Києві заклади громадського харчування зможуть продовжувати роботу тільки на винос або на доставку замовлень додому.

Обслуговування відвідувачів в кафе, барах, ресторанах, їдальнях та кафетеріях буде заборонене.

Жорстким карантином передбачається повна заборона на масові заходи (розважальні, спортивні, культурні, соціальні та ін.). На тлі цього з 8 січня має бути заборонено проведення концертів, гулянь у ялинок.

Ковзанки, різдвяні та новорічні ярмарки (в тому числі продуктові), атракціони та інші святкові локації будуть закриті.

Не можна буде проводити релігійні заходи на відкритому повітрі, під час яких не забезпечується дотримання дистанції в 1,5 м між учасниками. Усередині церковних приміщень може бути не більше однієї людини на 5 квадтратних метрів.

Також будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї і інші заклади культури і дозвілля, а також розважальні заклади.

Під забороною буде і робота басейнів, фітнес-клубів, спортзалів, за винятком проведення тренувань для національних збірних.

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