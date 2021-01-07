В Киеве уже с завтрашнего дня, 8 января, начнет действовать усиленный карантин, который продлится более двух недель

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Как известно, во время локдауна в Киеве, который продлится до 24 января, будут запрещены массовые мероприятия, закроются праздничные локации. Также ограничения коснутся сферы развлечений, торговли и предоставления определенных услуг.

В частности, в течение локдауна в Киеве заведения общественного питания смогут продолжать работу только на вынос или на доставку заказов на дом.

Обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах, столовых и кафетериях будет запрещено.

Жестким карантином предусматривается полный запрет на массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, культурные, социальные и др.). На фоне этого с 8 января должно быть запрещено проведение концертов, гуляний у елки.

Катки, рождественские и новогодние ярмарки (в том числе продуктовые), аттракционы и другие праздничные локации будут закрыты.

Нельзя будет проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, во время которых не обеспечивается соблюдение дистанции в 1,5 м между участниками. Внутри церковных помещений может быть не более одного человека на 5 квадтратных метров.

Также будут закрыты кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры и досуга, а также развлекательные заведения.

Под запретом будет и работа бассейнов, фитнес-клубов, спортзалов, за исключением проведения тренировок для национальных сборных.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.