В Киеве уже с завтрашнего дня, 8 января, начнет действовать усиленный карантин, который продлится более двух недель
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".
Как известно, во время локдауна в Киеве, который продлится до 24 января, будут запрещены массовые мероприятия, закроются праздничные локации. Также ограничения коснутся сферы развлечений, торговли и предоставления определенных услуг.
В частности, в течение локдауна в Киеве заведения общественного питания смогут продолжать работу только на вынос или на доставку заказов на дом.
Обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах, столовых и кафетериях будет запрещено.
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Жестким карантином предусматривается полный запрет на массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, культурные, социальные и др.). На фоне этого с 8 января должно быть запрещено проведение концертов, гуляний у елки.
Катки, рождественские и новогодние ярмарки (в том числе продуктовые), аттракционы и другие праздничные локации будут закрыты.
Нельзя будет проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе, во время которых не обеспечивается соблюдение дистанции в 1,5 м между участниками. Внутри церковных помещений может быть не более одного человека на 5 квадтратных метров.
Также будут закрыты кинотеатры, театры, музеи и другие учреждения культуры и досуга, а также развлекательные заведения.
Под запретом будет и работа бассейнов, фитнес-клубов, спортзалов, за исключением проведения тренировок для национальных сборных.
Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.
Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.