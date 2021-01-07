У КМДА звернулися до киян

Під час локдауна у Києві зміниться рух громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт КМДА.

Так, киян попередили, що громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

"Наголошуємо, що під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено", - йдеться в повідомленні КМДА.

Під час локдауну можуть обмежити на вхід пасажирів декілька станцій метро, щоб уникнути скупчення людей на платформах та у вагонах.

Про такі зміни пасажирів у Києві будуть сповіщати через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

Також столична влада звернулася до киян з проханням без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом, тому що саме в метро, маршрутках, автобусах і т.д. є особливо високий ризик заразитися.

"Міська влада закликає киян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби!" - йдеться в повідомленні КМДА.

Як відомо, локдаун в Україні триватиме близько двох з половиною тижнів. Посилення карантину в країні обумовлено погіршенням епідеміологічної ситуації і різким стрибком добового приросту заразилися.



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