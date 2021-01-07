Во время локдауна в Киеве изменится движение общественного транспорта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт КГГА.
Так, киевлян предупредили, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен осуществлять перевозку пассажиров исключительно в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения.
"Подчеркиваем, что во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений с 8 по 24 января интервал движения общественного транспорта может быть изменен", - говорится в сообщении КГГА.
Во время локдауна могут ограничить на вход некоторые станции метро, чтобы не было скопления людей на платформах и в вагонах.
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О таких изменениях пассажиров в Киеве будут оповещать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.
Также столичные власти обратились к киевлянам с просьбой без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, так как именно в метро, маршрутках, автобусах и т.д. есть особо высокий риск заразиться.
"Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости!" - говорится в сообщении КГГА.
Как известно, локдаун в Украине продлится около двух с половиной недель. Ужесточение карантина в стране обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации и резким скачком суточного прироста заразившихся.
Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.
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