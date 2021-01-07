У Києві водіїв попереджають про небезпеку на дорогах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, водій зняв на відео пішохода, який крокував прямо по проїжджій частині у Києві. При цьому він йшов посередині дороги, судячи зі всього, навіть не збираючись пересуватись на тротуар.

Також слід зазначити, що хода пішохода є дуже хиткою - скоріш за все чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

"Водії, будьте уважні, колядники на дорогах", - йдеться у підписі до відео.

Також на відео можна помітити, що у столиці йде дощ, через що дорога дуже мокра, що створює небезпеку для водіїв та пішоходів. Однак чоловік, вочевидь, вирішив створити ще й додаткову небезпеку для себе та інших.

Раніше повідомлялось, що киян попереджають про різку зміну погодних умов у столиці. Зокрема, погода у столиці різко зміниться вже в ніч з 7 на 8 січня.

"Уночі 8 січня в Києві очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні КМДА.

Також влада столиці звернулась до учасників дорожного руху. Водіїв та пішоходів закликають бути обачними на дорозі.

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