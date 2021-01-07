В Киеве водителей предупреждают об опасности на дорогах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, водитель снял на видео пешехода, который шагал прямо по проезжей части в Киеве. При этом он шел посередине дороги, судя по всему, даже не собираясь передвигаться на тротуар.
Также следует отметить, что походка пешехода была очень шаткой - скорее всего мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
"Водители, будьте внимательны, колядники на дорогах", - говорится в подписи к видео.
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Также на видео можно заметить, что в столице идет дождь, из-за чего дорога очень мокрая, что создает опасность для водителей и пешеходов. Однако мужчина, очевидно, решил создать еще и дополнительную опасность для себя и других.
Ранее сообщалось, что киевлян предупреждают о резкой смене погодных условий в столице. В частности, погода в столице резко изменится уже в ночь с 7 на 8 января.
"Ночью 8 января в Киеве ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении КГГА.
Также власти столицы обратились к участникам дорожного движения. Водителей и пешеходов призывают быть осмотрительными на дороге.
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