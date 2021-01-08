З сьогоднішнього дня, 8 січня, в Україні почав діяти посиленний карантин, в рамках якого передбачається низка нових обмежень для громадян
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Зокрема, в українських супермаркетах відтепер неможливо буде придбати низку товарів.
У мережі вже з'явилось відео, як столичні супермаркети готувались до локдауну напередодні 8 січня, перев'язуючи стрічкою полиці з товарами, продаж яких тепер заборонено.
"Українські супермаркети почали готуватися до локдауну з 8 січня. В АТБ стрічками перев'язали полиці з непродовольчими товарами: посудом, зубними пастами і щітками. Незрозуміло одне: як такі заходи у великому супермаркеті захистять нас від ковіда?" - йдеться в повідомленні.
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Також поряд зі стрічкою розмістили оголошення про те, що дані товари заборонені для продажу.
"У зв'язку з постановою КМУ від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2"...", - йдеться в повідомленні.
Як видно на записі, в супермаркетах тепер не можна придбати посуд, канцелярські товари, побутову хімію і т.д.
Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.
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