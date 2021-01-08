З сьогоднішнього дня, 8 січня, в Україні почав діяти посиленний карантин, в рамках якого передбачається низка нових обмежень для громадян

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Зокрема, в українських супермаркетах відтепер неможливо буде придбати низку товарів.

У мережі вже з'явилось відео, як столичні супермаркети готувались до локдауну напередодні 8 січня, перев'язуючи стрічкою полиці з товарами, продаж яких тепер заборонено.

"Українські супермаркети почали готуватися до локдауну з 8 січня. В АТБ стрічками перев'язали полиці з непродовольчими товарами: посудом, зубними пастами і щітками. Незрозуміло одне: як такі заходи у великому супермаркеті захистять нас від ковіда?" - йдеться в повідомленні.

Також поряд зі стрічкою розмістили оголошення про те, що дані товари заборонені для продажу.

"У зв'язку з постановою КМУ від 09.12.2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2"...", - йдеться в повідомленні.

Як видно на записі, в супермаркетах тепер не можна придбати посуд, канцелярські товари, побутову хімію і т.д.

Нагадаємо про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву.

Також Politeka писала, що у Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону.