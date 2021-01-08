С сегодняшнего дня, 8 января, в Украине начал действовать усиленный карантин, в рамках которого предусматривается ряд новых ограничений для граждан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

В частности, в украинских супермаркетах отныне невозможно будет приобрести ряд товаров.

В сети уже появилось видео, как столичные супермаркеты готовились к локдауну накануне 8 января, перевязывая лентой полки с товарами, продажа которых теперь запрещена.

"Украинские супермаркеты начали готовиться к локдауну с 8 января. В АТБ лентами перевязали полки с непродовольственными товарами: посудой, зубными пастами и щетками. Непонятно одно: как такие мероприятия в большом супермаркете защитят нас от ковида?" - говорится в сообщении.

Также рядом с лентой разместили объявление о том, что данные товары запрещены для продажи.

"В связи с постановлением КМУ от 09.12.2020 №1236 "Об установлении карантина и введении ограничительных мер с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2"...", - говорится в сообщении.

Как видно на записи, в супермаркетах теперь нельзя купить посуду, канцелярские товары, бытовую химию и т.д.

Напомним о ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление.

Также Politeka писала, что в Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет.