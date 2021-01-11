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Поліція всі сили кинула на його пошуки, але без допомоги вони поки не можуть розшукати хлопця

Поліція розшукує 16-річного хлопця з незвичайним ім'ям - Віталій Келлі Джошуа. Хлопець 10 січня близько 05:00 залишив місце проживання по вул. Миру, с. Коленці Іванківського району Київської області та зник.

Про це повідомляється у повідомленні поліції Київської області.

Наразі місцезнаходження хлопця невідоме. Раніше Віталій вже зникав і розшукувався поліцією, але тоді його вдалося знайти.

На вигляд хлопцеві 16-17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений у зимову куртку зеленого кольору, темні штани, зимові черевики коричневого кольору. При собі може мати рюкзак чорного кольору.

Поліція просить допомоги і в разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, прохання телефонувати спецлінії поліції "102".

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Прикмети втікачки: зріст 170 см, середньої статури, смаглява, волосся темне, заплетене в африканські кіски, карі очі.

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