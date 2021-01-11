Посмотрите на фото, может вы его видели...

Полиция все силы бросила на его поиски, но без помощи они пока не могут разыскать парня

Полиция разыскивает 16-летнего парня с необычным именем - Виталий Келли Джошуа. Парень 10 января около 05:00 оставил место жительства по ул. Мира, с. Коленцы Иванковского района Киевской области и исчез.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сейчас местонахождение парня неизвестно. Ранее Виталий уже исчезал и разыскивался полицией, но тогда его удалось найти.

На вид парню 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, лицо овальное, глаза карие.

Был одет в зимнюю куртку зеленого цвета, темные штаны, зимние ботинки коричневого цвета. При себе может иметь рюкзак черного цвета.

Полиция просит помощи и в случае получения любой информации о возможном местонахождении ребенка, просьба звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Не так давно мы сообщали, что в Одессе объявили в розыск темнокожую 15-летнюю девочку-подростка Соу Джанет Дауд с африканскими косичками. Как отмечается, девушка ушла из дома около двух часов ночи 24 декабря и с тех пор не дает о себе знать.

Приметы беглянки: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички, карие глаза.

Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

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