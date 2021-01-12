Протягом минулої доби, 12 січня, у Києві було підтверджено 898 нових випадків зараження коронавірусом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Також Кличко повідомив, що протягом доби 26 людей у Києві померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Усього за період пандемії в столиці було зафіксовано 2115 летальних випадків від вірусу.

Загалом підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 118 486.

За добу у Києві захворіли 497 жінок, 364 чоловіка та 37 дітей.

Також відомо, що протягом доби у Києві захворіли 22 медики.

До лікарень столиці в понеділок, 11 січня, госпіталізували 62 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 534 людини. Усього коронавірус подолали 43 980 мешканців столиці.

"Лідером" за кількістю нових підтверджених випадків зараження залишається Дарницький район столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 197, у Дарницькому — 161 та в Святошинському районі — 112 випадків. Будьте обережними! Дотримуйтесь елементарних правил. Бережіть себе та тих, хто поруч!" - закликав Кличко.

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