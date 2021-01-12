За прошедшие сутки, 12 января, в Киеве было подтверждено 898 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Также Кличко сообщил, что в течение суток 26 человек в Киеве умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Всего за период пандемии в столице было зафиксировано 2115 летальных исходов от вируса.

В целом подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 118 486.

За сутки в Киеве заболели 497 женщин, 364 мужчины и 37 детей.

Также известно, что в течение суток в Киеве заболели 22 медика.

В больницы столицы в понедельник, 11 января, госпитализировали 62 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы.

"Лидером" по количеству новых подтвержденных случаев заражения остается Дарницкий район столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 197, в Дарницком — 161 и в Святошинском районе — 112 случаев. Будьте осторожны! Соблюдайте элементарные правила. Берегите себя и тех, кто рядом!" - призвал Кличко.

Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.

Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.

Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в МОЗ удивили оправданием.