Киян попередили про підвищення тарифів на водопостачання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, повідомляється, що тарифи комунального підприємства "Київтеплоенерго" зросли з 1 січня 2021 року. Відповідне рішення Київська міська державна адміністрація прийняла наприкінці минулого року, 29 грудня. Розпорядження оприлюднено на офіційному сайті КМДА.

У документі йдеться про те, що тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1 616,48 грн за 1 Гкал (з урахуванням ПДВ). Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до цього часу (1 356,31 грн за 1 Гкал).

"Тариф наведено без урахування витрат на утримання і ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання і ремонт індивідуальних теплових пунктів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що тариф на поставку гарячої води для населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Підвищення склало 16,1% (з 85,97 грн за 1 кубометр).

Раніше повідомлялось, що українці в мережі обурилися зростанням тарифів на комунальні послуги. Зокрема, жінці довелось заплатити 3300 грн за опалення.

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