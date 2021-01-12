Киевлян предупредили о повышении тарифов на водоснабжение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, сообщается, что тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с 1 января 2021 года. Соответствующее решение Киевская городская государственная администрация приняла в конце прошлого года, 29 декабря. Распоряжение обнародовано на официальном сайте КГГА.

В документе говорится о том, что тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения установлен на уровне 1 616,48 грн за 1 Гкал (с учетом НДС). Это на 19,2% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 356,31 грн за 1 Гкал).

"Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тариф на поставку горячей воды для населения установлен на уровне 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Повышение составило 16,1% (с 85,97 грн за 1 кубометр).

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