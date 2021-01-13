Киян попереджають про різке погіршення погодних умов у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у п'ятницю та суботу, 15 і 16 січня, у столиці очікується значне зниження температури.

"За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня", - повідомляють у КМДА.

На тлі різкого похолодання фахівці радять під час морозу одягатися багатошарово, не забувати про рукавички, шапку та шарф, а також взувати сухе взуття, яке не здавлює ноги.

Також людей закликають не виходити на мороз голодними.

"А якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте щогодини чи півгодини в тепле приміщення", - наголошують у КМДА.

Раніше повідомлялось, що народний синоптик Наталя Діденко розповіла, що через південний циклон погода суттєво погіршиться вже в ніч на 13 січня, через який можливі дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та штормовий північно-східний вітер.

Впродовж доби погані погодні умови охоплять південно-східну частину України, а також Полтавську, Сумську, Дніпропетровську, Кіровоградську та Черкаську області.

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