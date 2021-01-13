Киевлян предупреждают о резком ухудшении погодных условий в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в пятницу и субботу, 15 и 16 января, в столице ожидается значительное снижение температуры.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, ночью 15-16 января ожидается до 13-18° мороза, днем – до 11-15° мороза. Так же холодная погода сохранится 17-18 января", - сообщают в КГГА.

На фоне резкого похолодания специалисты советуют во время мороза одеваться многослойно, не забывать про перчатки, шапку и шарф, а также надевать сухую обувь, которая не сдавливает ноги.

Также людей призывают не выходить на мороз голодными.

"А если проводите целый день на улице, заходите каждый час или полчаса в теплое помещение", - отмечают в КГГА.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что из-за южного циклона погода существенно ухудшится уже в ночь на 13 января, из-за которого возможны дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица и штормовой северо-восточный ветер.

В течение суток плохие погодные условия охватят юго-восточную часть Украины, а также Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

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