У Пенсійному фонді надали роз'яснення з приводу того, навіщо потрібен страховий стаж, та чому українські пенсіонери, у яких рівень цього стажу є високим, все одно отримують маленькі пенсії

Як передає Politeka, у ПФУ пояснили, що страховий стаж потрібен лише для того, щоб громадянин міг вийти на пенсію і мав право на отримання коштів від держави. Якщо ж говорити безпосередньо про пенсійні виплати, то вони майже ніяк не залежать від цього стажу.

Так, якщо пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року, а рівень зарплати у громадянина був низьким, то за 20 років стажу людина отримає пенсію розміром 1712 грн. Також додатково буде нараховано 3% від загальної суми за стаж понад тривалістю понад 20 років.

Формула нарахування пенсій в Україні на сьогоднішній день виглядає таким чином: середня зарплата за останні три роки роботи множиться на співвідношення зарплати кожного окремого пенсіонера до середньої. Цифра, отримана після таких підрахунків, множиться на кількість років набутого страхового стажу і ще раз множиться на коефіцієнт (1%).

Втім, як повідомили у ПФУ, часом бувають ситуації, коли громадянин має стаж, який суттєво перевищує необхідний для виходу на пенсію, однак отримував дуже низьку зарплату, і тому після всіх розрахунків отримана сума все одно не дотягує до встановленого в державі мінімуму.

В такому випадку, коли у людини є 40 років стажу, але була дуже низька зарплата, пенсіонеру додатково "дарують" суму, якої не вистачає до мінімалки (2100 грн). Якщо ж у громадянина є 80 років стажу, йому зобов'язані "доплюсувати" виплати до рівня 2600 грн.

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