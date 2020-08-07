В Пенсионном фонде дали разъяснения по поводу того, зачем нужен страховой стаж, и почему украинские пенсионеры, у которых уровень этого стажа является высоким, все равно получают маленькие пенсии

Как передает Politeka, в ПФУ объяснили, что страховой стаж нужен только для того, чтобы гражданин мог выйти на пенсию и имел право на получение средств от государства. Если же говорить непосредственно о пенсионных выплатах, то они почти никак не зависят от этого стажа.

Так, если пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, а уровень зарплаты у гражданина был низким, то за 20 лет стажа человек получит пенсию в размере 1712 грн. Также дополнительно будет начислено 3% от общей суммы за стаж свыше продолжительностью более 20 лет.

Формула начисления пенсий в Украине на сегодняшний день выглядит следующим образом: средняя зарплата за последние три года работы умножается на соотношение зарплаты каждого отдельного пенсионера к средней. Цифра, полученная после таких подсчетов, умножается на количество лет приобретенного страхового стажа и еще раз умножается на коэффициент (1%).

Впрочем, как сообщили в ПФУ, порой бывают ситуации, когда гражданин имеет стаж, который существенно превышает необходимый для выхода на пенсию, однако получал очень низкую зарплату, и поэтому после всех расчетов полученная сумма все равно не дотягивает до установленного в государстве минимума.

В таком случае, когда у человека есть 40 лет стажа, но была очень низкая зарплата, пенсионеру дополнительно "дарят" сумму, которой не хватает до минималки (2100 грн). Если же у гражданина есть 80 лет стажа, ему обязаны "доплюсовать" выплаты до уровня 2600 грн.

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