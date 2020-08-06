Українці можуть залишитись без пенсій через величезний дефіцит у ПФУ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Finance.ua.

Так, у Пенсійному фонді України мають намір зменшити кількість тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію.

Нововведення набуде чинності після запуску нової пенсійної реформи на початку 2021 року.

В першу чергу мова йде про скорочення кількості одержувачів пільгових пенсій, які виходять на заслужений відпочинок достроково. Також чимало українців більше не зможуть отримати пенсію за вислугу років.

Дані витрати покривають виключно за рахунок коштів з державного бюджету, а через брак коштів і через те, що українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, після цього на державу розраховувати буде не варто.

Щоб зекономити кошти, в Україні також буде продовжувати рости і пенсійний вік для жінок, і трудовий стаж, необхідний для виходу на пенсію. З початку 2021 року українцям, аби вийти на пенсію, треба буде мати мінімум 28 років стажу. При цьому щороку ця цифра буде збільшуватися, аж допоки в 2028 році мінімальний пенсійний стаж не складе 35 років.

Для покриття дефіциту коштів у ПФУ з державного бюджету виділили 29,7 млрд гривень. Ці гроші знадобилися, щоб виконати постанову українського уряду про збільшення суми виплат.

Втім, особливих результатів це не дало. Зокрема, нардепка від партії "Слуга народу" Галина Янченко попередила, що проблеми з виплатами пенсій можуть згодом все одно виникнути, тому що в поточному році бюджет відчув пікове навантаження.

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