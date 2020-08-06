"Слуги народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується ввести мінімальну суму, яку мають сплачувати українці з кожного гектара землі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, нардепи від партії "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт №3131. Мова йде про суму близько 1400 грн (5% від оціночної вартості). При цьому платити будуть навіть ті, хто зараз за законом звільнені від податків.

Платити доведеться всім, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного гектара. Навіть ветеранів та пенсіонерів не омине це зобов'язання, хоча зараз нічого не платять.

Один з авторів законопроєкту Мар'ян Заблоцький зазначив, що в Україні немає жодного пенсіонера, який володіє землею площею менше одного гектара, самостійно її обробляє або ж зовсім її не використовує. Мовляв, насправді вся подібна земля вже знаходиться в оренді, але не на папері.

"Спробуйте самі обробити хоча б грядку. А потім уявіть кілька гектарів. Неможливо це зробити. Є орендар, який офіційно не оформляє оренду і не платить податки в бюджет села. Не існує пенсіонера, який би самостійно обробляв кілька гектарів. Це фізично неможливо", - розповідає Заблоцький.

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