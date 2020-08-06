"Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в рамках которого предлагается ввести минимальную сумму, которую должны платить украинцы с каждого гектара земли

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, нардепы от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №3131. Речь идет о сумме около 1400 грн (5% от оценочной стоимости). При этом платить будут даже те, кто сейчас по закону освобожден от налогов.

Платить придется всем, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара. Даже ветеранов и пенсионеров не обойдет это обязательство, хотя сейчас ничего не платят.

Автор данного законопроекта Марьян Заблоцкий, который является нардепом от пропрезидентской партии "Слуга народа" отметил, что в Украине сегодня нет ни одного пенсионера, который владеет землей площадью менее одного гектара, и при этом самостоятельно ее обрабатывает или же вовсе не использует. Мол, на самом деле вся подобная земля уже находится в аренде, но не на бумаге.

Нардеп уверен, что ни один украинский пенсионер чисто физически не смог бы самостоятельно обрабатывать такой большой участок земли. Таким образом, по задумке авторов законопроекта, нововведение поможет попросту "вывести из тени" эту часть рынка и пополнять местные бюджеты.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать. Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно", - рассказывает Заблоцкий.

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