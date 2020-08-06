Украинцы могут остаться без пенсий из-за огромного дефицита в ПФУ
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Finance.ua.
Так, в Пенсионном фонде Украины намерены уменьшить количество тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию.
Нововведение вступит в силу после запуска новой пенсионной реформы в начале 2021 года.
В первую очередь речь идет о сокращении количества получателей льготных пенсий, которые выходят на заслуженный отдых досрочно. Также многие украинцы больше не смогут получить пенсию за выслугу лет.
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Данные расходы покрывают исключительно за счет средств государственного бюджета, а за неимением средств и из-за того, что украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, после этого на государство рассчитывать не стоит.
Чтобы сэкономить средства, в Украине также будет продолжать расти и пенсионный возраст для женщин, и трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию. С начала 2021 года украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь минимум 28 лет стажа. При этом ежегодно эта цифра будет увеличиваться, пока в 2028 году минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.
Для покрытия дефицита средств в ПФУ из государственного бюджета выделили 29,7 млрд гривен. Эти деньги понадобились, чтобы выполнить постановление украинского правительства об увеличении суммы выплат.
Впрочем, особых результатов это не дало. В частности, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко предупредила, что проблемы с выплатами пенсий могут впоследствии все равно возникнуть, потому что в текущем году бюджет ощутил пиковую нагрузку.
Напомним, в Украине пенсионеров и ветеранов ждут новые расходы: "придется платить за каждый...".
Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».
Ранее Politeka писала, что украинцы могут вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.