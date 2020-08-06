Украинцы могут остаться без пенсий из-за огромного дефицита в ПФУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Finance.ua.

Так, в Пенсионном фонде Украины намерены уменьшить количество тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию.

Нововведение вступит в силу после запуска новой пенсионной реформы в начале 2021 года.

В первую очередь речь идет о сокращении количества получателей льготных пенсий, которые выходят на заслуженный отдых досрочно. Также многие украинцы больше не смогут получить пенсию за выслугу лет.

Данные расходы покрывают исключительно за счет средств государственного бюджета, а за неимением средств и из-за того, что украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, после этого на государство рассчитывать не стоит.

Чтобы сэкономить средства, в Украине также будет продолжать расти и пенсионный возраст для женщин, и трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию. С начала 2021 года украинцам, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь минимум 28 лет стажа. При этом ежегодно эта цифра будет увеличиваться, пока в 2028 году минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.

Для покрытия дефицита средств в ПФУ из государственного бюджета выделили 29,7 млрд гривен. Эти деньги понадобились, чтобы выполнить постановление украинского правительства об увеличении суммы выплат.

Впрочем, особых результатов это не дало. В частности, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко предупредила, что проблемы с выплатами пенсий могут впоследствии все равно возникнуть, потому что в текущем году бюджет ощутил пиковую нагрузку.

Напомним, в Украине пенсионеров и ветеранов ждут новые расходы: "придется платить за каждый...".

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».

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