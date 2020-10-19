Злива, яку спостерігали у столиці протягом вихідних, очистила повітря та підняла Київ у рейтингу IQ Air
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Так, дощі, які 17 жовтня пройшли у Києві, очистили повітря над столицею.
Згідно з даними компанії IQ Air, що відстежує якість повітря в режимі реального часу, українська столиця піднялась у рейтингу на багато сходинок вверх.
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Так, стихія несподівано перемістила Київ до найчистіших міст світу. Таким чистим столичне повітря давно не було – зазвичай місто потрапляє до переліку найбрудніших у світі. Втім, вчора Київ поступався за чистотою атмосфери лише австралійському Мельбурну.
Ближче до вечора столиця України вже перемістилась із другої сходинки рейтингу на шосту, однак і такий показник є для Києва неабияким досягненням.
Разом із тим, слід зазначити, що потужна злива спричинила в Києві катастрофічні підтоплення вулиць, через що на дорогах буквально плавали автомобілі, а маршрутки та трамваї не могли нормально перевозити пасажирів. Кияни активно скаржаться на відсутність ефективної зливової каналізації в місті.
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