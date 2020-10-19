Київ у ці вихідні буквально пішов під воду через сильні зливи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на golos.ua.

Так, у суботу, 17 жовтня, в Києві після дощу виявилися підтопленими кілька районів міста.

Зокрема, підтоплення були помічені в районі Нивок, Сирця і Виноградаря.

Житель Виноградара опублікував фото і відео автомобілів, які буквально занурились під воду. Рівень води сягав середини висоти машини. Це підтоплення, за його словами, було зафіксовано на вулиці Автозаводській №41.

На Нивках і Сирці також після дощу були підтоплені вулиці. Зокрема, на вулиці Стеценко вода залила дорогу. У воді також знаходили автомобільні знаки, які "загубили" машини під водою.

"Після дощу зійшла вода на Стеценко в бік "Ашана". Добрі люди наловили номерні знаки і сушать на зупинці. Можна забирати. І вздовж дороги ще повно номерів", - розповіла киянка.

Також в деяких місцях дощем "змило" асфальт. Іномарка застрягла колесами в тріщині дорожнього покриття.

"І за традицією розмило асфальт. На цей раз на вулиці Бульварно-Кудрявській. Автомобіль Volkswagen пішов під землю. Ніхто не постраждав", - пишуть в соцмережі.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського, в Києві випало 42 мм опадів. Таким чином був оновлений рекорд 2005 року - тоді випало на 14 мм опадів менше.

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