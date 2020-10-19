Киев в эти выходные буквально ушел под воду из-за сильных ливней

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на golos.ua.

Так, в субботу, 17 октября, в Киеве после дождя оказались подтопленными несколько районов города.

В частности, подтопления были замечены в районе Нивок, Сырца и Виноградаря.

Житель Виноградаря опубликовал фото и видео автомобилей, которые буквально окунулись под воду. Уровень воды достигал середины высоты машины. Это подтопление, по его словам, было зафиксировано на улице Автозаводской №41.

На Нивках и Сырце также после дождя были подтоплены улицы. В частности, на улице Стеценко вода залила дорогу. В воде также находили автомобильные знаки, которые "потеряли" машины под водой.

"После дождя сошла вода на Стеценко в сторону "Ашана". Добрые люди наловили номерные знаки и сушат на остановке. Можно забирать. И вдоль дороги еще полно номеров", - рассказала киевлянка.

Также в некоторых местах дождем "смыло" асфальт. Иномарка застряла колесами в трещине дорожного покрытия.

"И по традиции размыло асфальт. На этот раз на улице Бульварно-Кудрявской. Автомобиль Volkswagen ушел под землю. Никто не пострадал", - пишут в соцсети.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, в Киеве выпало 42 мм осадков. Таким образом был обновлен рекорд 2005 года - тогда выпало на 14 мм осадков меньше.

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